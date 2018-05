Bundestrainer Löw (l) und Teammanger Bierhoff wollen bei der WM in Brasilien mitspielen. Foto: Boris Roessler (dpa)

Der Weg ist lang und durchaus mit einigen Hindernissen gespickt für den Bundestrainer und seine Akteure. «Wir müssen aufpassen. Die Gegner sind unbequem», erklärte Oliver Bierhoff zur WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft, die am 7. September in Hannover mit einem Heimspiel gegen die Färöer startet. Nur vier Tage später kommt es in Wien gegen Österreich zum emotionalen Nachbarschaftsduell.

«Jetzt haben wir wieder zwei Jahre Zeit, um uns akribisch auf das nächste Turnier vorzubereiten. Die Qualifikation wird kein Selbstläufer», sagte Nationalspieler Sami Khedira, der die Erwartungen der Fans gerade nach der gescheiterten Titelmission bei der EM in Polen und der Ukraine kennt. Den Maßstab hat das Löw-Team mit zehn Siegen in zehn Ausscheidungsspielen zur jüngsten EM selbst hoch gesetzt. «Wir wollen den Gegner überraschen, unsere Spielweise noch mehr durchbringen. Wir müssen noch kaltschnäuziger, noch geiler sein, Spiele gewinnen zu wollen», formulierte Real-Madrid-Star Khedira die internen Ansprüche an die nächste Wettkampfperiode.

Noch in diesem Jahr muss Deutschland auch gegen die Gruppengegner Irland (12. Oktober in Dublin) und Schweden (16. Oktober in Berlin) ran. Die Spiele gegen Kasachstan sind erst für den März des kommenden Jahres angesetzt. «Die Schweden haben bei der EM gezeigt, welche Moral sie haben. Die Iren sind auch nicht leicht zu spielen. Und gegen die Österreicher erwartet uns immer ein besonderes Duell», skizzierte Bierhoff die Qualifikations-Aufgaben. Aber als Nummer zwei der Welt habe man natürlich «keine Angst» vor dieser Gruppe, ergänzte der Teammanager.

Nur der Gruppenerste bucht direkt das WM-Ticket nach Brasilien. Der Zweite hat noch eine Relegationschance. «Ich freue mich auf die Qualifikationsspiele, wo es zählt. Wir wollen das erfolgreich bewerkstelligen», betonte Bundestrainer Löw. Er will in den kommenden Monaten ein Team formen, das noch mehr als die EM-Mannschaft von 2012 fokussiert auf den großen Erfolg sein soll. «Natürlich fehlt der Titel, daran werden wir arbeiten», versprach Khedira. Das Bild der jungen deutschen Mannschaft wird sich nicht grundlegend verändern, doch der personelle Umbau wird weitergehen.

16 EM-Spieler standen zum Saisonauftakt gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien im 18-Mann-Kader. Auch mit den fehlenden Bayern-Spielern Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mario Gomez und Bastian Schweinsteiger plant Löw weiter. «Er war ein wichtiger Spieler, auch wenn er nicht ganz die Topform hatte, weil er wahnsinnig ehrgeizig war und diesen Titel holen wollte. Deshalb habe ich das nicht bereut», verteidigte der DFB-Chefcoach nochmals das Festhalten während der EM am nicht fitten Vizekapitän Schweinsteiger, der bei der WM in Brasilien kurz vor seinem 30. Geburtstag stehen wird.

Bei Spielern wie Per Mertesacker oder auch Lukas Podolski, die über Jahre zum Stammpersonal des schwarz-rot-goldenen Teams gehörten, werden die kommenden Monate entscheiden, ob die Auswahlkarriere noch weiter geht. Nur Stammplätze bei ihrem Club FC Arsenal können beiden weitere Einladungen von Löw sichern. Neue junge Talente wie den Schalker Julian Draxler (18) oder den Dortmunder Ilkay Gündogan (21) hat Löw schon herangezogen. Andere wie Mario Götze (20), André Schürrle (21) und Marco Reus (23) lauern sogar auf den Durchbruch in die Startelf. «Sie werden verstärkt eine Chance bekommen», kündigte Löw an. Für einige etablierte Spieler könnte der lange Weg bis nach Brasilien vorzeitig enden.

Die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft:

07.09.2012 Deutschland - Färöer (Hannover)

11.09.2012 Österreich - Deutschland (Wien)

12.10.2012 Irland - Deutschland (Dublin)

16.10.2012 Deutschland - Schweden (Berlin)

22.03.2013 Kasachstan - Deutschland (Astana)

26.03.2013 Deutschland - Kasachstan (Nürnberg)

06.09.2013 Deutschland - Österreich (München)

10.09.2013 Färöer - Deutschland (Tórshavn)

11.10.2013 Deutschland - Irland (Köln)

15.10.2013 Schweden - Deutschland (Ort offen)

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien