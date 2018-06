Felix Magath hat alle Gespräche über Vertragsverlängerungen von Spielern ausgesetzt. Foto: Facundo Arrizabalaga (dpa)

«Im Moment interessiere ich mich überhaupt nicht für Verträge, denn wir kämpfen gegen den Abstieg», sagte Magath. Es sei jetzt nicht an der Zeit dafür, außerdem mache es einen Unterschied, ob der Club in der neuen Saison in der ersten oder der zweiten Liga spielen werde.

Während bei den Cottagers am Saisonende unter anderem die Verträge von Steve Sidwell, Damien Duff und John Arne Riise auslaufen, stehen die deutschen Profis Sascha Riether (bis 2016) und Ashkan Dejagah (bis 2015) weiterhin unter Vertrag. Lewis Holtby ist bis zum Saisonende von Tottenham Hotspur ausgeliehen. Sieben Spieltage vor dem Ende der Runde hat Fulham vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.