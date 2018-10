Der Mainzer Andreas Ivanschitz ist fit. Foto: Roland Holschneider (dpa)

Der Österreicher hatte sich beim 0:0 im Derby gegen Eintracht Frankfurt eine Verletzung am Schultereckgelenk zugezogen. «Er hat voll trainiert. Ich gehe davon aus, dass er ganz normal spielen kann», sagte Trainer Thomas Tuchel. Der 39-Jährige will auch in den letzten drei Spielen der Fußball-Bundesliga eine motivierte Mannschaft aufbieten.

«Wer damit ein Problem hat, wird nicht im Bus nach Hannover sitzen», versicherte Tuchel. Wie gegen Frankfurt stehe das Ergebnis im Mittelpunkt. «Aber es wäre vermessen, auswärts nur auf Sieg zu setzen», erklärte Tuchel.