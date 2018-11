Bundesliga

Meistertitel am 27. Spieltag gab es noch nie

München (dpa) - So früh in der Saison wie der FC Bayern München ist noch keine deutsche Mannschaft in 51 Jahren Fußball-Bundesliga deutscher Meister geworden.