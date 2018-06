Das Team von Trainer Lucien Favre trifft in der ersten DFB-Pokal-Runde auf dem FC Homburg. Foto: Axel Heimken (dpa)

Schon nach 24 Minuten musste Borussia-Torwart Yann Sommer dreimal hinter sich greifen: Aritz Aduriz hatte jeweils nach einer Ecke per Kopf getroffen. Vor 17 497 Zuschauern gelang Branimir Hrgota nach der Pause für die dann spielerisch verbesserten Hausherren der Anschlusstreffer. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr) müssen die «Fohlen» in der ersten DFB-Pokal-Runde beim FC Homburg antreten.

Trainer Lucien Favre bot mit André Hahn, Ibrahima Traoré, Fabian Johnson und Torhüter Sommer vier Neuzugänge in der Startformation auf. Nicht zum Einsatz kamen beim ersten Auftritt der Mönchengladbacher vor heimischen Publikum Weltmeister Christopher Kramer sowie der angeschlagene und Max Kruse.