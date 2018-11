Carlos Zambrano fuhr direkt vom Flughafen ins Frankfurter Stadion. Foto: Friso Gentsch (dpa)

Der 23 Jahre alte Verteidiger wurde von Trainer Armin Veh in die Anfangsformation des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Nürnberg berufen, obwohl er erst wenige Stunden vor dem Anpfiff nach einem Nachtflug aus Südamerika nach Frankfurt zurückgekehrt war.

Zambrano war nach einem Länderspiel mit Peru im Karibikstaat Trinidad & Tobago zusammen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Claudio Pizarro (Bayern München) und Jefferson Farfan (Schalke 04) nach Caracas in Venezuela gereist, um von dort aus nach Europa weiterzufliegen. Die Sicherheitsbeamten hielten das Trio jedoch am Flughafen fest, weil die drei Fußballprofis angeblich zu spät für den Weiterflug in Caracas angekommen waren.