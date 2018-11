Bundestrainer Joachim Löw lässt 2014 gegen Chile testen. Foto: Bernd Thissen (dpa)

«Mit Blick auf die WM in Brasilien ist das Länderspiel gegen Chile natürlich eine gute Gelegenheit, sich ein wenig auf den typischen südamerikanischen Spielstil einzustimmen», begründete Bundestrainer Joachim Löw die Auswahl des Testspielgegners.

An Stuttgart als Spielort habe man «gute Erinnerungen», ergänzte Löw in einer DFB-Mitteilung mit Blick auf das 3:2 gegen Brasilien im Sommer 2011. Ursprünglich war für den Spieltermin im März 2014 Paraguay als Gegner vorgesehen gewesen. Gegen die Südamerikaner spielt die DFB-Auswahl aber schon am 14. August in Kaiserslautern, nachdem ein angestrebtes Prestigeduell mit WM-Gastgeber Brasilien in der Schweiz nicht zustande gekommen war. Die Begegnung gegen Chile ist quasi ein Nachholspiel: Sie war im November 2009 nach dem Tod von Nationaltorhüter Robert Enke kurzfristig vom DFB abgesagt worden.