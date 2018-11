2012 haben die deutschen Nationalspieler noch fünf Länderspieltermine. Foto: Arne Dedert (dpa)

Am 7. September startet Bundestrainer Joachim Löw mit der DFB-Auswahl in Hannover gegen den krassen Außenseiter Färöer Inseln in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Vier Tage später ist in Wien Österreich der zweite Gruppengegner.

Am 13. Oktober geht es in Dublin gegen Irland mit Trainer Giovanni Trapattoni wieder um Punkte. Das letzte Heimspiel des EM-Jahres findet vier Tage darauf in Berlin gegen Schweden mit Top-Stürmer Zlatan Ibrahimovic statt. Gegen den fünften Gruppengegner Kasachstan tritt die deutsche Mannschaft erst im kommenden Jahr an. Zum Ausklang 2012 kommt es am 14. November in Amsterdam zum Freundschaftsspiel gegen Erzrivale Niederlande. In Amsterdam gibt es dabei für die Spieler des FC Bayern München ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Louis van Gaal.