"Das ist natürlich keine gute Nachricht", kommentierte OFC-Trainer Arie van Lent das Ergebnis einer Kernspintomographie am Montag. Hahn war in dieser Saison zu einer festen Größe beim Tabellenfünften avanciert und stand in allen Spielen in der Startformation. "Er hat eine wichtige Rolle eingenommen, die nun andere übernehmen müssen", sagte van Lent. (dpa)