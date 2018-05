Tomás Pekhart verlässt Ingolstadt mit Ziel Athen. Foto: Armin Weigel (dpa)

Wie der Bundesliga-Club am Montag mitteilte, spielt der 26 Jahre alte Stürmer künftig beim griechischen Erstligisten AEK Athen. Pekhart war im Sommer 2014 vom 1. FC Nürnberg zu den Ingolstädtern gekommen. Er hatte in dieser Saison keine Rolle mehr im Kader von Ingolstadts Trainer Ralph Hasenhüttl gespielt.

Am Abend verkündeten die Oberbayern auch noch den Weggang von Stefan Wannenwetsch. Der Mittelfeldspieler war in der bisherigen Saison nur zu einem Kurzeinsatz gekommen und wechselt zu Hansa Rostock in die 3. Liga. Dort unterschrieb er Vertrag bis zum Juni 2017 plus Option auf Verlängerung, wie die Norddeutschen bekanntgaben. (dpa)