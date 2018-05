Michel Platini ist der Präsident der Europäischen Fußball-Union UEFA. Foto: Laurent Gillieron (dpa)

Wie es am Dienstag aus Regierungskreisen hieß, appellierte der Boss der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in einem Brief an Regierungschef Ivica Dacic, dem Kampf gegen Gewalt bei Fußballspielen oberste Priorität einzuräumen. «Die Zukunft des serbischen Fußballs hängt davon ab», wurde aus dem Schreiben zitiert. In der Vergangenheit hatten serbische Hooligans immer wieder Zwischenfälle verursacht. So musste zum Beispiel das Qualifikationsspiel für die EM 2012 gegen Italien unterbrochen werden.