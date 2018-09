Lukas Podolski trainiert wieder. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Der Fußball-Weltmeister veröffentlichte auf seinem Twitter-Kanal ein Mini-Video, das ihn mit Ball auf dem Trainingsplatz zeigte. "Zurück auf dem Feld", betitelte der Angreifer vom türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul ein Foto.

In den vergangenen Wochen ließ sich Podolski in Köln am Oberschenkel und Knöchel behandeln. Seine bis dato letzte Partie bestritt der 30-Jährige Ende Dezember. Beim 1:1 (0:1) auswärts gegen Kayserispor war Podolski in der 55. Minute ausgewechselt worden. (dpa)