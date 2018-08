Die Schalker Fans zündeten während des Spiels in Dortmund bengalische Feuer. Foto: Roland Weihrauch (dpa)

Im Supercup-Endspiel zwischen Schalke und Borussia Dortmund am 23. Juli, im DFB-Pokal-Spiel beim Karlsruher SC am 26. Oktober und in der Bundesliga-Partie der Gelsenkirchener in Dortmund am 26. November hatten sich die Anhänger der Königsblauen daneben benommen. Schalke hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. (dpa)