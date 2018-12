Sergio Ramos verletzte sich am Knie. Foto: Peter Kneffel (dpa)

Nach Angaben seines Clubs hat sich der 30-Jährige das innere Seitenband am linken Knie verstaucht. Damit reiht sich Ramos in die Gruppe anderer hochrangiger Spieler der Königlichen ein, die derzeit verletzungsbedingt pausieren müssen. Neben Ramos fehlen bereits Luka Modric, Casemiro, James Rodriguez und Lucas Silva.

Nationalmannschafts-Arzt Oscar Celada hatte schon am Sonntagabend nach einer ersten Untersuchung erklärt, dass das innere Seitenband an Ramos' Knie betroffen sei. Der Innenverteidiger hatte beim 2:0-Sieg gegen Albanien in der 78. Minute ausgewechselt werden müssen. (dpa)