Yann M'Vila steht jetzt bei Rubin Kasan unter Vertrag. Foto: Kerim Okten (dpa)

Der 22-Jährige unterzeichnete bei dem Verein aus der Teilrepublik Tatarstan an der Wolga einen Vierjahresvertrag, wie Rubin mitteilte. Trainer Kurban Berdyjew lobte, der Mittelfeldakteur bringe alle Fähigkeiten mit, um ein Topstar der russischen Premier Liga zu werden. Es ist der bislang teuerste Transfer in diesem Winter in Russland. Der Tabellensiebte Rubin trifft in der Europa League auf Titelverteidiger Atlético Madrid.