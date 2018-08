Sport-Vorstand Matthias Sammer will mit den Bayern weitere Titel gewinnen. Foto: Kevin Kurek (dpa)

«Wir wollen wieder das Triple in Angriff nehmen», kündigte Sammer in einem Interview der «Sport Bild» an. «Wir wollen schaffen, was noch niemand in Europa geschafft hat: die Champions League erfolgreich verteidigen.» Mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach startet der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag in die neue Bundesliga-Spielzeit.

«Jetzt gibt es keine Ausreden und keine Alibis mehr», sagte Sammer in dem Interview weiter. Zwar sei die Mannschaft von Neu-Trainer Pep Guardiola noch immer in der Kennenlernphase, «aber jetzt müssen die Ergebnisse stimmen». Sammers Appell: «Wir müssen unseren Weg gehen und dürfen uns von niemandem ablenken lassen.»

Unterdessen kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an, dass höchstens noch Luiz Gustavo den Rekordmeister verlassen werde. «Sollte Luiz den FC Bayern noch verlassen, wird er der einzige Abgang sein. Ansonsten werden wir keinen Spieler mehr verkaufen, der Kader steht», sagte Rummenigge dem TV-Sender Sport1. Bei Gustavo rechnet er nicht mit einer Entscheidung in den kommenden Tagen. «Wir werden diese Frage in aller Ruhe lösen.»