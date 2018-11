Johannes Geis steht vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Foto: Torsten Silz (dpa)

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat mit der Verpflichtung von Johannes Geis auf dem Transfermarkt der Fußball-Bundesliga ein Zeichen gesetzt und in die Zukunft investiert.

«Wir sind sehr froh, dass sich einer der begehrtesten jungen Spieler für unseren Club entschieden hat», sagte Schalke-Manager Horst Heldt über den Wechsel des Mittelfeldspielers vom Liga-Rivalen FSV Mainz 05. Am Dienstag konnten die Schalker Vollzug melden. Demnach unterschreibt Geis einen Vertrag über vier Jahre bis zum 30. Juni 2019.

Geis ist derzeit mit den deutschen U21-Junioren bei der EM in Tschechien und freut sich schon auf die neue Herausforderung. «Schalke hat mich fasziniert, das Stadion, die Fans: Es ist etwas Besonderes, in der Arena zu spielen. Dort will ich nun die Ärmel hochkrempeln und Gas geben», wird der 21-Jährige auf der Homepage der Schalker zitiert.

Bereits seit sieben Jahren ist Geis fester Bestandteil der Juniorenteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und gehört zu den herausragenden DFB-Talenten. Der Franke stand zuletzt bei mehreren Vereinen auf dem Wunschzettel. Unter anderem berichteten italienische Medien über das Interesse des Traditionsclubs Lazio Rom aus der Serie A. Auch bei Borussia Dortmund war Geis im Gespräch.

Dass Schalke den Zuschlag bekommen hat, gibt auch Heldt wieder Rückenwind. In der abgelaufenen Saison, die Schalke auf dem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz beendete, war auch der Manager massiv in die Kritik geraten. Jetzt ist Heldt, der am 12. Juni mit André Breitenreiter den neuen Trainer verpflichten konnte, zumindest ein kleiner Transfer-Coup gelungen. «Mich haben die Gespräche mit Horst Heldt und André Breitenreiter überzeugt. Auf Schalke kann etwas Neues entstehen, dazu möchte ich meinen Teil beitragen», sagte Geis.

In der gerade beendeten Spielzeit kam er in Mainz in allen 34 Bundesliga-Partien zum Einsatz und erzielte vier Tore. «Johannes Geis hat sich in den vergangenen zwei Jahren bei uns überragend entwickelt, zum absoluten Leistungsträger aufgeschwungen und damit natürlich das Interesse von größeren Clubs geweckt», sagte 05-Manager Christian Heidel. Preiswert wird der Transfer nicht. In Mainz stand Geis noch bis 2017 unter Vertrag. Laut Informationen der «Bild»-Zeitung beträgt die Ablöse zehn Millionen Euro plus erfolgsabhängiger Nachschläge.

Für Greuther Fürth und Mainz bestritt Geis 75 Bundesligaspiele. «Johannes verfügt über enorme Qualitäten: Seine gefährlichen Standards, sein präzises Pass-Spiel und sein Blick für die freien Mitspieler machen ihn im zentralen defensiven Mittelfeld bereits jetzt zu einem der besten Profis auf dieser Position in der Bundesliga», meinte Heldt über den Zugang.