Julian Draxler will für die Schalker in München auflaufen. Foto: Friso Gentsch (dpa)

Der deutsche Jungnationalspieler verzichtete zwar nach überstandener Grippe auf das Abschlusstraining in Gelsenkirchen, flog aber mit der Mannschaft nach München. Dort wird Außenstürmer Jefferson Farfan am Samstagmittag erwartet, nachdem der Peruaner auf der Rückreise von einem Test-Länderspiel in Trinidad nach einem Zwischenstopp in Venezuelas Hauptstadt Caracas nicht weiter fliegen durfte.

Schalkes Trainer Jens Keller muss allerdings beim souveränen Tabellenführer definitiv auf Klaas-Jan Huntelaar (geplatzte Ader im linken Auge), Christian Fuchs (Gelbsperre), Ibrahim Afellay (Muskeleinriss), Kyriakos Papadopoulos (Knie-OP), Ciprian Marica (Meniskus-OP) und Christoph Moritz (Außenbandanriss im Sprunggelenk) verzichten.