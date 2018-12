Cesc Fabregas (M) erzielte gegen Puerto Rico einen Treffer für die Spanier. Foto: Thais Llorca (dpa)

Santi Cazorla (42. Minute) und Cesc Fabregas (45.) trafen für den Sieger der Fußball-EM in Polen und der Ukraine, Marc Cintron (65.) sorgte für das viel umjubelte Anschlusstor des Weltranglisten-138. Spanien startet am 11. September mit einem Auswärtsspiel in Georgien in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Die Ansetzung der Partie war in spanischen Medien wegen der großen Reisestrapazen für das Team von Trainer Vicente del Bosque nur drei Tage vor dem Start der Primera Division kritisiert worden. Es war das fünfte Einladungsspiel der Iberer jenseits des Atlantiks seit dem Gewinn des WM-Titels 2010. Der Verband erhielt rund drei Millionen Euro für den Auftritt in Puerto Rico.