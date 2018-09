Gerhard Tremmel ist mit Swansea City durch das 0:0 gegen Chelsea ins Pokal-Finale eingezogen. Foto: Kerim Okten (dpa)

Chelseas belgischer Offensivstar Eden Hazard wurde bei demm 0:0 beim Club aus Wales nach 80. Minuten des Feldes verwiesen. Hazard hatte zuvor einen Balljungen nieder gerungen und auf ihn eingetreten. Der Junge, der Hazard in der Endphase offensichtlich nicht schnell genug reagierte, blieb vor Schmerzen gekrümmt liegen.

Das Hinspiel hatte Swansea an der Stamford Bridge in London überraschend mit 2:0 gewonnen. Der Ex-Cottbus-Keeper Tremmel, der im Liga-Pokal bei Swansea gesetzt ist, hatte zuvor vom «größten Spiel meiner Karriere» gegen den Champions-League-Sieger gesprochen. Der 34-Jährige erwies sich einmal mehr als beeindruckender Rückhalt des Teams von Coach Michael Laudrup.

Der einzige walisische Premier-League-Club spielt nun um den ersten großen Titel in der 101-jährigen Vereinsgeschichte. Die «Swans» treffen am 24. Februar in Wembley auf den Sensations-Finalisten Bradford City: Der Viertligist hatte sich gegen Aston Villa durchgesetzt.