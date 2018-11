Adam Szalai (l) erhofft sich in Hoffenheim mehr Einsatzzeit. Foto: Jonas Güttler (dpa)

Kolportiert wird eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro, die von den Vereinen nicht bestätigt wird. Sie haben Stillschweigen vereinbart. Der 26-jährige Ungar erhofft sich in Hoffenheim mehr Einsatzzeiten als zuletzt auf Schalke. Szalai verlässt die Gelsenkirchener nach nur einem Jahr. Rund 8,5 Millionen Euro hatte Schalke im vergangenen Sommer an Mainz 05 als Ablöse für den 1,93 Meter langen Stürmer gezahlt. In der Rückrunde saß Szalai aber meist nur auf der Bank. Er absolvierte bislang 107 Bundesliga-Partien und erzielte dabei 28 Tore.

«Es war keine einfache Situation für Adam, er hatte sich mehr Einsatzzeit als in der vergangenen Saison gewünscht», erklärte Schalkes Sportvorstand Horst Heldt. «Und obwohl er nicht immer zum Zuge kam, hat er doch einige sehr wichtige Treffer für Schalke erzielt. Wir wünschen ihm für seine sportliche Zukunft viel Erfolg.»