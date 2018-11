Sami Trabelsi ist nicht mehr Trainer der tunesischen Nationalmannschaft. Foto: Luis Tejido (dpa)

Für die Nachfolge von Trabelsi, der die Mannschaft zwei Jahre lang betreut hatte und sie 2012 noch ins Viertelfinale des Afrika-Cups führte, kommen in Khaled Ben Yahia, Nabil Maaloul und dem in Katar tätigen Maher Kanzari drei Kandidaten infrage. Die drei Tunesier haben in der Vergangenheit bereits jeweils den erfolgreichsten Klub des Landes, Esperance Tunis, trainiert.