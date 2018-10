Torschütze (dpa)

"Wir sind unter den besten vier Mannschaften der Welt, meine Spieler haben eine großartige Partie abgeliefert", sagte Trainer Steffen Freund nach dem 3:2 der DFB-Auswahl gegen England im Viertelfinale. Auf dem Weg zum ersten WM-Titel für eine deutsche U 17 wartet im Halbfinale am Freitag im mit 30 000 Zuschauern ausverkauften Stadion von Torreon Mexiko. Der WM-Gastgeber setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 (1:1) gegen Frankreich durch.

Für das Duell gegen den Titel-Mitfavoriten scheint die deutsche Mannschaft aber gerüstet. Im Klassiker gegen England zeigte die Freund-Elf am Montag in Morelia erneut eine über weite Strecken beeindruckende Leistung. Erst in der Schlussphase musste das Team um Kapitän Emre Can vom FC Bayern München zittern. Nach der 3:0-Führung nutzte England deutsche Nachlässigkeiten zu den Anschlusstreffern durch Samuel Magri (67./Foulelfmeter) und Hallam Hope (83.).

"Das einzige, was mir nicht gefiel, war die Art und Weise, wie wir vor dem zweiten Gegentor den Ball verlieren", schimpfte Freund. Der Dortmunder Marvin Ducksch hatte England durch einen missratenen Hackentrick einen Vorteil verschafft. "Wir wurden zu Recht bestraft, das Match war für meine 17-jährigen Spieler eine wertvolle Erfahrung", meinte der Coach.

Can brachte mit Übersicht wieder Ruhe ins deutsche Spiel. "England ließ uns kaum Luft zum Atmen, aber Can war exzellent", sagte Freund über seinen besten Spieler. Verlass war ebenso auf Stürmer Samed Yesil. Der Leverkusener war mit einem Doppelpack (7./53.) erfolgreich und weist nun die bemerkenswerte Quote von 18 Toren in 19 Länderspielen auf. Kaan Ayhan (24.) von Schalke 04 erzielte vor 16 020 Zuschauern das zwischenzeitliche 2:0.

Die Treffer waren die Resultate konsequenter und sehenswerter Angriffe, mit denen das DFB-Team die zunächst überforderten Engländer bearbeitete und sich mit vielen starken Kombinationen in einen Spielrausch brachte. Der von DFB-Sportdirektor Matthias Sammer geforderten Annäherung des deutschen Nachwuchses an die Weltspitze kam die U 17 knapp 60 Minuten sehr nahe.

Im Halbfinale steht der Leverkusener Angreifer Okan Aydin nach abgelaufener Rot-Sperre wieder zur Verfügung. "Mexiko hat wie wir fünf WM-Spiele gewonnen, spielt guten Konterfußball und nutzt seine Chancen eiskalt", erklärte Can. Auch Freund übt vornehme Zurückhaltung: "Ich denke jetzt nicht, dass wir die Besten sind, aber gegen den Gastgeber wird es vor ausverkauftem Haus ein Fußballfest." (dpa)