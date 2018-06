Die Ex-Sowjetrepublik verfüge über frische Erfahrungen sowie über eine perfekte und neue Infrastruktur für ein solches EM-Turnier, teilte der Fußballverband am Dienstag in Kiew mit. Oppositionspolitiker wie Boxweltmeister Vitali Klitschko warnen allerdings vor hohen Kosten. Sie kritisieren, dass bereits die EM 2012 mit geschätzten 11,5 Milliarden Euro zu teuer gewesen sei für das Land. Das Turnier wird 2020 in 13 europäischen Städten ausgetragen. Auch Deutschland bewirbt sich um Spiele.