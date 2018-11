Rafael van der Vaart hat sich beim Training des HSV leicht verletzt. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Es sei zwar keine ernsthafte Verletzung, aber der Niederländer werde erst am Mittwoch auf den Platz zurückkehren, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Trainer Thorsten Fink hatte nach der unerwartet hohen 1:5-Niederlage beim Europa-League-Teilnehmer Hannover 96 am vergangenen Samstag ein intensiveres Training angekündigt. «Wir werden die Zügel im Training anziehen.» Seine Spieler sollen in der Vorbereitung auf die Heimpartie gegen SpVgg Greuther Fürth am Samstag «alle doppelt Gas geben». Das haben sich die HSV-Spieler offenbar zu Herzen genommen. «Da ging es ordentlich zur Sache. Das war Frustbewältigung», kommentierte Kapitän Heiko Westermann das Geschehen mit auffällig vielen Zweikämpfen und Fouls.

Abwehrspieler Denis Aogo konnte aufgrund muskulärer Probleme nur im Kraftraum trainieren, soll aber am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehren.