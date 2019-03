Der VfB muss weiter auf Antonio Rüdiger verzichten. Foto: Sebastian Kahnert (dpa)

Daniel Schwaab ist zwar angeschlagen, kann aber wohl eingesetzt werden. «Ich gehe davon aus, dass er es schafft», sagte VfB-Trainer Huub Stevens am Dienstag. Der Verteidiger hatte einen Schlag auf das Sprunggelenk erhalten. Die Stuttgarter wollen in Köln ihre gute Auswärtsbilanz unter Stevens fortsetzen. Seit der Niederländer das Team am 25. November übernommen hat, verlor es noch nie auf gegnerischem Platz.