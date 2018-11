Stuttgarts Trainer Thomas Schneider will mit dem VfB die Wende schaffen. Foto: Federico Gambarini (dpa)

Im Fall einer Niederlage gegen das seit sieben Partien ungeschlagene Team von Trainer Markus Weinzierl könnte der VfB sogar auf einen Abstiegsrang abstürzen. «Mir ist klar, dass ich unter Beobachtung stehe», sagte Schneider in einem Interview der «Stuttgarter Zeitung». «Ich kann lange über Konzepte und Entwicklungen reden - das interessiert leider keinen mehr, wenn wir regelmäßig verlieren.»

Ob die Wende gegen Augsburg gelingt, ist fraglich. Die Schwaben haben seit Wochen einen Lauf und sind aktuell hinter Bayern München die erfolgreichste Erstliga-Elf. VfB-Sportvorstand Fredi Bobic betonte, dass Stuttgart eine «Top-Leistung» benötige, um den Tabellenneunten zu bezwingen.

Für Weinzierl ist das schwäbische Duell völlig offen. «Auch wenn wir in der Tabelle aktuell vor dem VfB stehen, so sagt das nichts über die Favoritenrolle für das Spiel aus», betonte der mit Schneider befreundete Coach. Seine Mannschaft wolle auch in Stuttgart punkten.

Personell haben beide Trainer kaum Probleme. Beim VfB fällt vom Stammpersonal nur Kapitän Christian Gentner (Muskelfaserriss) weiterhin aus. Beim FCA steht erneut Routinier Alexander Manninger für Marwin Hitz (Bauchmuskelverletzung) im Tor. Der vom VfB ausgeliehene Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser fehlt wegen eines Muskelfaserrisses.