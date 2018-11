Der 1. FC Union Berlin erwartet zum traditionellen Weihnachtssingen einen Rekordteilnehmerzahl. Foto: Jörg Carstensen (dpa)

Was vor zehn Jahren mit 89 Unentwegten auf den Traversen des Stadions an der Alten Försterei begann, ist inzwischen zu einer überregional beachteten Kult-Veranstaltung avanciert. Im Vorjahr waren am Tag vor Heiligabend trotz zwischenzeitlichen Eisregens 22 500 Besucher ins Stadion gekommen. Diese Marke wird nach

den Erwartungen der Organisatoren mit Sicherheit übertroffen.

«Es werden 27 000 Karten zur Verfügung stehen. In den Innenraum dürfen aus Sicherheitsgründen rund 6500 Menschen», sagte Weihnachtssingen-Erfinder Torsten Eisenbeiser vom Fanclub «Alt-Unioner». Erstmals steht bei der elften Auflage auch die im Juli eingeweihte Haupttribüne zur Verfügung.