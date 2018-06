Ein mit Chip ausgestatteter Ball - sieht so die Zukunft des Fußballs aus? (dpa)

Zürich. Das International Football Association Board (IFAB) trifft sich heute in Zürich zu einer Sondersitzung, um über die Einführung technischer Hilfsmittel im Fußball zu entscheiden. Zur Diskussion stehen ein Ball mit Chip oder eine Torkamera, das sogenannte Hawk-Eye.

Rene Dünkler lacht, aber seine Unsicherheit ist nicht zu überhören. "Nein", sagt er und überlegt, wie er sich am besten ausdrücken soll, "wir sind gespannt, aber ich weiß wirklich nicht, was uns in Zürich erwartet." Dünkler ist Ingenieur am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen, und er wird heute ins Hauptquartier des Weltfußballverbandes Fifa reisen, wo möglicherweise eine revolutionäre Entscheidung fällt. Das International Football Association Board (IFAB), jenes hohe Gremium, das über die Regeln im Fußball wacht, trifft sich zu einer Sondersitzung, um über die Einführung einer Technik zu entscheiden, mit der objektiv messbar ist, ob ein Ball im Tor ist oder nicht.

Dünkler und seine Erlanger Kollegen haben das Goal-Ref-System entwickelt, das neben der im Tennis bewährten Hawk-Eye-Technologie alle Vorprüfungen bestanden hat. Nun wird dem IFAB der Abschlussbericht vorgelegt, und vieles deutet darauf hin, dass die Technik sehr bald eingesetzt werden darf. Schließlich gab es gerade erst bei der Europameisterschaft im Spiel England gegen die Ukraine eine fatale Fehlentscheidung, die mit funktionierender Torlinientechnologie verhindert worden wäre. Fifa-Präsident Josef Blatter twitterte wenige Stunden danach, Torlinientechnik sei "keine Alternative mehr, sondern eine Notwendigkeit".

Und dennoch ist Dünklers Unsicherheit begründet, denn spätestens seit der Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 nach Katar weiß jeder: Entscheidungen, die von der Fifa getroffen werden, sind nur selten das Ergebnis vernünftiger Abwägungen. Im IFAB, einem Gremium, das älter ist als die Fifa selbst, sitzen die Präsidenten der Nationalen Fußballverbände aus Wales, Schottland, Nordirland und England – und natürlich Blatter, der Fifa-Boss, der vier Stimmen hat. Und da Geld oft eine zentrale Rolle spielt bei den Entscheidungen der Fifa, kursiert ein Verdacht, der Dünkler missfallen muss. Hawk-Eye gehört zum Sony-Konzern, der wiederum einer der bedeutsamsten Fifa-Sponsoren ist. "Darüber weiß ich nichts", sagt Dünkler, der sich damit beruhigen kann, dass eventuell beide Techniken zugelassen werden. Selbst "andere Hersteller können jederzeit wieder in den Wettbewerb einsteigen, wenn sie die Testkriterien erfüllen", sagt Fifa-Sprecher Alex Stone. Erst mal geht es also vor allen Dingen ums Grundsätzliche: Technik, ja oder nein?

Die Bundesligaschiedsrichter, viele deutsche Funktionäre und die meisten Fans weltweit sind dafür, nur Michel Platini, der Präsident des Europäischen Fußballverbandes (Uefa) nicht. "Ich bin gegen Technik im Fußball. Wo hören wir auf? Haben wir dann auch bald technische Hilfsmittel, um Abseits zu erkennen oder um zu sehen, ob der Ball im Toraus war?", fragt Platini.

Aber selbst das ist für Felix Magath und viele andere Bundesligatrainer kein Schreckensszenario, im Gegenteil. Dass Platini keine besseren Argumente hat, nährt den Verdacht, er wolle den vielen kleinen Fußballverbänden Europas, die ihn in sein Amt gewählt haben, mit seinen seit drei Jahren durch Europa reisenden Torrichtern einen Gefallen tun.

Für Nationen wie Moldawien, Albanien, oder Lettland und ihre Klubs wäre die Einführung der Torlinientechnik ziemlich teuer. Die Installation von Hawk-Eye kostet 250000 bis 300000 Euro pro Stadion. Die Variante Goal-Ref ist zwar etwas günstiger, "weil wir keine teueren Komponenten benötigen", sagt Dünkler, aber beide Systeme müssen gewartet werden. Torrichter hingegen werden honoriert, sie erhalten Spesen, generieren also Einnahmen, oftmals kleine Vermögen in diesen Ländern. Der Dank gilt Platini.

Blatter versucht derweil, sein Image des zweifelhaften Anführers einer korruptionsumwitterten Organisation abzustreifen und sich als moderner und aufgeschlossener Reformer zu profilieren. Er sei zuversichtlich, "dass die Zeichen der Zeit erkannt werden", twitterte er jüngst. Vor eineinhalb Jahren war er noch strikt gegen die Technik, nun würde er eine Einführung vermutlich als großen persönlichen Triumph feiern. Auch weil eine solche Entscheidung Platini, der sich zuletzt als Nachfolger Blatters auf dem Fifa-Thron positioniert hatte, empfindlich treffen würde. Das große Ziel, den Fußball gerechter zu machen, könnte daher auch an diesem Donnerstag eine eher untergeordnete Rolle spielen. Kein Wunder, dass Dünkler mit gemischten Gefühlen nach Zürich reist.