Torwart Ron-Robert Zieler wurde wegen einer «Notbremse» für ein Testspiel gesperrt. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wies nach der 1:3-Niederlage in Frankfurt darauf hin, dass der Schlussmann von Hannover 96 nur für ein Freundschaftsspiel gesperrt werden würde.

So war das auch bei Lukas Podolski gewesen, als dieser nach einer Roten Karte im Testspiel gegen Georgien (2:0) im Oktober 2008 nur vier Tage später in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei mitwirken durfte. Podolski erzielte damals beim 4:1-Sieg in Bratislava zwei Tore. Joachim Löw könnte Zieler also für die ersten beiden Quali-Spiele im September gegen die Färöer-Inseln und Österreich nominieren.

Die mit Elfmeter und Roter Karte bestrafte Notbremse von Zieler gegen den ehemaligen Bayern-Profi José Sosa sorgte einmal mehr für Diskussionen über die umstrittene Regel. «Jeder Fußballfan will diese Regelung abschaffen», meinte DFB-Teammanager Oliver Bierhoff. «Wer diese Regel erfunden hat, möchte ich gar nicht wissen. Das ist einfach unsinnig», kritisierte auch Bundestrainer Löw.

Zieler rechnete sofort damit, dass die Partie für ihn nach der Aktion in der 30. Minute vorzeitig beendet sein würde: «Ich habe es fast ahnen können, weil das Regelwerk so ist, dass es dafür eine Rote Karte gibt. Für uns Torhüter ist das natürlich eine blöde Regel, Elfmeter und die Rote Karte gegen sich zu bekommen», kommentierte er. Das nächste Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft findet zum Jahresabschluss am 14. November in Amsterdam gegen die Niederlande statt. Da wird Zieler fehlen und seine Sperre absitzen.