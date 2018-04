Ron-Robert Zieler möchte zurück in die Nationalmannschaft. Foto: Markus Gilliar (dpa)

"Mein Ziel ist es, irgendwann wieder dabei zu sein. Aber mein Fokus liegt jetzt erst mal voll und ganz auf Leicester. Über den Verein kann ich mich auch wieder fürs Nationalteam empfehlen", sagte Zieler der "Bild-Zeitung".

Der frühere 96-Keeper, der seit April 2011 keine Bundesligapartie der Niedersachsen versäumt hatte, konkurriert in der Premier League mit dem Dänen Kasper Schmeichel um die Nummer eins im Leicester-Tor. Anfangs saß Zieler auf der Bank, was für ihn eine Umstellung war. "Aber Frust gibt es keinen", betonte der Torhüter. "Ich bin davon überzeugt, dass Leicester der richtige Schritt war. Hier spiele ich beim englischen Meister, in der für viele Experten stärksten Liga der Welt." (dpa)