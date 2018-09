Bundesliga

Zu Ehren von Johnny: Stadion in Darmstadt umbenannt

In Gedenken an den vor sechs Monaten an Krebs gestorbenen "Lilien"-Fan Jonathan Heimes trägt die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 in dieser Saison dessen Namen.