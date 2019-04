Hintergrund

Abstände zwischen FC Bayern und BVB nehmen ab

Zum zweiten Mal in dieser Saison geht Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Punkterückstand in den Ligagipfel gegen Borussia Dortmund. In den sechs Spielzeiten zuvor lag der Serienmeister aus München zumeist deutlich vor dem Erzrivalen aus dem Revier.