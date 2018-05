Die Szenarien am 34. Spieltag

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Abstiegskampf und Rennen um Europa

Wie rettet sich der HSV doch noch? In welchen Fällen erreicht Dortmund die Champions League? Am 34. Spieltag stehen in der Fußball-Bundesliga noch spannende Entscheidungen an. Im Kampf um den Klassenverbleib und im Rennen um Europa geht's eng zu.