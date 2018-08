Tauscht das Chelsea- gegen das Milan-Trikot: Tiémoué Bakayoko. Foto: David Davies/PA Wire (dpa)

Das teilten die Mailänder auf ihrer Homepage mit. Die Kaufsumme soll sich nach Medienberichten auf bis zu 40 Millionen Euro belaufen. Der in Paris geborene Bakayoko, der bislang 43 Einsätze für Chelsea absolvierte, wird am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Italien offiziell vorgestellt. (dpa)