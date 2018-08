Trainer Vladimir Petkovic setzt weiter auf eine starke Präsenz von Bundesligaprofis im Kader der Nati. Foto: Gregorio Borgia/AP (dpa)

Demnach wurden die drei Torhüter Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Bürki (Borussia Dortmund) und Yvon Mvogo (RB Leipzig) sowie Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Breel Embolo (Schalke), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), und Steven Zuber (Hoffenheim) für das erste Spiel in der Nations League gegen Island in St. Gallen am 8. September und das Testspiel gegen England drei Tage später in Leicester nominiert. (dpa)