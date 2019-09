Manuel Akanji soll in Dortmund genauer untersucht werden. Foto: Guido Kirchner (Guido Kirchner / dpa)

Wie der BVB mitteilte, verletzte sich der 24-Jährige beim 1:1 in Irland am Sprunggelenk und reist „zum Zwecke der Diagnostik nach Dortmund“. Akanji bildete in allen drei Ligaspielen mit Rückkehrer Mats Hummels die Innenverteidigung des BVB.