Könnte vor dem Wechsel zum FC Villarreal stehen: Dortmunds Paco Alcácer. Foto: David Inderlied/dpa (David Inderlied / dpa)

Dem Vernehmen nach soll er stattdessen einen Medizincheck beim FC Villarreal absolviert haben. Aus Frust über sein anhaltendes Reservistendasein strebt der Torjäger eine Rückkehr in seine Heimat an. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Dieser Verkaufserlös könnte der Borussia weiteren finanziellen Spielraum für die geplante Verpflichtung von Emre Can eröffnen. Laut italienischen Medien sitzt der deutsche Nationalspieler von Juventus Turin bereits auf „gepackten Koffern“ und ist sich mit dem BVB längst einig. Schon seit Tagen halten sich Gerüchte über eine nahe Verpflichtung des 26-Jährigen. Er soll die mitunter wackelige BVB-Defensive stabilisieren.

Der Abgang von Alcácer käme nicht überraschend. Nach seinem spektakulären Start beim BVB, bei dem er mit zahlreichen Treffern diverse Bundesliga-Rekorde knackte, war es um den einstigen Profi des FC Barcelona zuletzt still geworden. Zum Rückrundenstart in Augsburg (5:3) gehörte er nicht zum Kader, in der folgenden Partie gegen Köln (5.1) saß er 90 Minuten auf der Bank. Statt Alcácer sorgte BVB-Winterzugang Erling Haaland als fünfmaliger Torschütze in den beiden Partien für Schlagzeilen.

Der Verkauf des Edelreservisten wäre kein Verlustgeschäft. Für den vom FC Barcelona zunächst nur ausgeliehenen Angreifer hatte der Tabellenvierte im Februar 2019 rund 23 Millionen Euro bezahlt. (dpa)