Alex Meier hat das „hessische Gebabbel“ vermisst

Eintracht Frankfurts „Fußballgott“ Alex Meier hatte in seiner Zeit in Australien zunehmend Heimweh. „Meine Freunde und das hessische Gebabbel habe ich vermisst“, sagte der 37-Jährige in einem hr3-Interview.