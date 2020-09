Schätzt die Einstellung von Leipzigs Trainer Nagelsmann: Angeliño beim Training. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa (Manu Fernandez / dpa)

„Seine Idee, seine Spielweise haben mich von Beginn an begeistert. Wir haben wirklich eine tolle Beziehung zueinander“, sagte Angeliño der „Sport Bild“. Der 23-Jährige wird für eine weitere Saison von Manchester City ausgeliehen. Anschließend besitzt der Champions-League-Halbfinalist eine Kaufoption für einen Vierjahresvertrag.

Angeliño wurde in der Sommerpause von mehreren europäischen Top-Vereinen umworben, unter anderem vom FC Barcelona. "Es ist toll, dass mich einer der größten Klubs der Welt wollte. Aber in meinem Kopf war immer klar: Ich will bei RB bleiben und nicht zu einem anderen Verein – egal, um wen es dabei ging", erklärte der Spanier, der in der neuen Bundesliga-Saison "auf jeden Fall wieder unter die Top 4" mit Leipzig möchte.

Bei den Sachsen habe er seit seiner Verpflichtung im Januar schon viel gelernt. Nagelsmann und Man-City-Trainer Pep Guardiola gleichen sich im Stil, sagte Angeliño: "Aber ich habe mich in taktischen Dingen stark verbessert – vor allem, was mein Positionsspiel angeht. Da hat mir das gesamte Trainerteam schon viel geholfen."

