Die kontroverse Szene des Spiels: Sergio Ramos ringt Mo Salah zu Boden, der sich dabei schwer an der Schulter verletzt. (dpa)

Er war einer der tragischen Helden vom Champions League-Finale am Wochenende: Mit überragenden Leistungen hatte Mohamed Salah den FC Liverpool ins Endspiel geschossen - doch nach nicht mal 30 Minuten war die Partie für ihn beendet. Nach einer grenzwertigen Aktion von Real Madrids Kapitän Sergio Ramos war Salah zu Boden gestürzt. Mit einer Schulterverletzung verließ Salah unter Tränen den Platz. Nicht nur in Ägypten kochten die Emotionen über das Foul Ramos' schnell hoch: Vor allem im Heimatland des Superstars macht man sich nun Sorgen um die WM-Teilnahme des 25-jährigen Hoffnungsträgers. Zwar scheinen Schulter und Schlüsselbein intakt zu sein, Salah hat sich aber vermutlich an den Bändern verletzt, teilte der ägyptische Fußballverband EFA via Twitter mit.

Ein ägyptischer Anwalt hat nun Sergio Ramos auf Schadensersatz verklagt. Gegenüber dem TV-Sender "Sada Elbalad" erklärte Bassem Wahba: "Sergio Ramos hat Mohamed Salah absichtlich verletzt und sollte dafür bestraft werden." Die Strafe klingt dabei aber fast unvorstellbar hoch: Mindestens eine Milliarde Euro soll sie betragen. Die Summe soll als Ausgleich für den "physischen und psychischen Schaden, den Ramos Salah und den Menschen in Ägypten zugefügt hat" dienen.

Sergio Ramos äußerte sich selbst noch in der Nacht des Chmapions League-Sieges zu dem Foul. "Der Fußball zeigt sich manchmal von der schönsten und manchmal von der bittersten Seite. Gute Besserung, Salah. Die Zukunft erwartet dich."