Arnold hofft unter Schmadtke auf mehr Konstanz in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - U21-Europameister Maximilian Arnold wünscht sich beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mehr Ruhe und Konstanz. Vor allem am Verschleiß an Trainern in der jüngeren Vergangenheit übte das VfL-Eigengewächs in einem Interview der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ Kritik.