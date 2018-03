Manchester Citys Leroy Sane (M) jubelt über seinen Treffer zum 3:0 im Spiel gegen den FC Arsenal. Foto: Nick Potts (dpa)

Der Tabellensechste hatte erst fünf Tage vorher auch das Finale des Ligapokals gegen die Citizens mit 0:3 (0:1) verloren.

Bei Minusgraden, Wind und Schneegriesel im Londoner Emirates Stadion machte Man City schon in der ersten halben Stunde alles klar: Bernardo Silva (15. Minute), David Silva (28.) und der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané (33.) erzielten die Tore. Bei Arsenal scheiterte der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang in der zweiten Hälfte (53.) mit einem Strafstoß an City-Keeper Ederson. Der deutsche Weltmeister Mesut Özil agierte schwach.

Während der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola mit Manchester City auf Meisterkurs ist, dürfte die Kritik an Arsenal-Coach Wenger nach der erneuten Pleite weiter zunehmen. Die wenigen Fans im Stadion verabschiedeten die Gunners mit lauten Buhrufen und Pfiffen. Aufgrund des Wetters waren viele Plätze leer geblieben. Schnee und Eis hatten in London den Verkehr beeinträchtigt. Viele Arsenal-Anhängern verließen außerdem schon vorzeitig das Stadion. (dpa)