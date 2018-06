Aaron Hunt bleibt trotz des Abstiegs beim Hamburger SV. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)

Zuvor hatten bereits Kapitän Gotoku Sakai und Leistungsträger Lewis Holtby trotz des Abstiegs ihre Verträge bei den Norddeutschen verlängert. Hunt spielt seit 2015 für die Hamburger und absolvierte seither 77 Pflichtspiele für den HSV.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit einem gut aufgestellten Kader und der Spielweise der vergangenen acht Bundesligawochen unsere Ziele in der kommenden Saison erreichen können, darum habe ich das Angebot des HSV angenommen“, wurde Hunt in einer Mitteilung zitiert. Dem neuen Sportvorstand Ralf Becker zufolge soll Hunt in der neuen Mannschaft eine Führungsrolle einnehmen. (dpa)