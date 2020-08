Steht vor einem Wechsel nach Eindhoven: Philipp Max. Foto: Klaus Rainer Krieger/FC Augsburg/dpa (Klaus Rainer Krieger / dpa)

Der Bundesligist bestätigte ein Transferangebot für den 26 Jahre alten Linksverteidiger, über das am Wochenende zunächst die „Bild“ berichtet hatte. Der Verein aus der Eredivisie soll eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro für Max geboten haben.

„Der Betrag stimmt nicht. Ansonsten stimmt es, dass wir ein Kaufangebot für Philipp Max erhalten haben“, sagte Manager Stefan Reuter laut mehrerer Medien nach den Augsburger Testspielen am Samstag in Heimstetten gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach (5:2) und den Zweitligisten Jahn Regensburg (1:1). Max habe in einem Gespräch seinen Wechselwunsch geäußert.

„Er hat klar gesagt, er will es sehr gerne machen. Dann haben wir gesagt, wir gehen mit dem Verein in Gespräche“, berichtete Reuter. Bei der Ablöse lägen die Clubs „noch ein ganzes Stück auseinander“, wie Reuter sagte. Der FCA will den noch bis 2022 vertraglich gebundenen Max, der seit fünf Jahren für die Fuggerstädter spielt, nicht unter einem zweistelligen Millionenbetrag ziehen lassen.

