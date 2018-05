Schiedsrichter Marco Fritz zeigt Augsburgs Marcel Heller die Rote Karte. Foto: Annegret Hilse (dpa)

Heller war in der 90. Minute von Schiedsrichter Marco Fitz des Feldes verwiesen worden. In den restlichen beiden Partien des FCA gegen Schalke und Freiburg wird er also fehlen. (dpa)