Sieht im Gehaltsverzicht der Augsburger Spieler ein «wichtiges Zeichen»: FCA-Manager Stefan Reuter. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

Geschäftsführer Stefan Reuter nannte dies ein „wichtiges Zeichen“ zur Unterstützung des FCA und diverser Aktionen des Vereins, mit denen etwa Unternehmen in der Region geholfen wird. Die Augsburger wollten von Beginn der Krise an keine staatlichen Hilfen wie etwa Kurzarbeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Reuters Geschäftsführungs-Kollege Michael Ströll sagte: "Selbst wenn der Spielbetrieb – wenn auch ohne Zuschauer – in absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden sollte, müssen wir bis Kalenderjahresende Einnahmeverluste im zweistelligen Millionenbereich hinnehmen." Aber es "ist unser klares Ziel, diese Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen aus eigener Kraft zu überstehen". (dpa)