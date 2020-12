Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: André Hahn vom FC Augsburg. Foto: Stefan Puchner/dpa (Stefan Puchner / dpa)

Der 30-Jährige sei in häuslicher Quarantäne. Bei den restlichen Teammitgliedern seien die Corona-Tests negativ ausgefallen. Man versuche nun den Infektionsweg nachzuvollziehen.

Der FC Augsburg tritt am Montag (20.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga an. Anfang August hatte der FC Augsburg in Felix Götze seinen ersten Corona-Fall.

© dpa-infocom, dpa:201206-99-590601/3 (dpa)