Der Augsburger Julian Schieber verletzte sich am Oberschenkel. Foto: Stefan Puchner/dpa (Stefan Puchner / dpa)

Im schlimmsten Fall ist das Trainingslager in Algorfa für Schieber vorzeitig beendet. Immer wieder mussten angeschlagene Spieler des Fußball-Bundesligisten im Winterquartier mit dem Training aussetzen. In die Rückrunde starten die Augsburger am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. (dpa)