Ludwig Augustinsson steht vor seiner Rückkehr ins Teamtraining. Foto: Stefan Puchner (dpa)

Der Linksverteidiger trainierte noch individuell, soll am Mittwoch aber wieder mit der Mannschaft üben. Der 24 Jahre alte Schwede hatte die vergangenen drei Partien wegen einer Verletzung am Oberschenkel verpasst. Werder empfängt Dortmund am Sonntag im Weserstadion. (dpa)